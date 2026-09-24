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Trump accoglie Xi Jinping nella base militare, irrompe un jet...

Donald Trump accoglierà oggi alla Casa Bianca il presidente cinese Xi Jinping per una visita ufficiale scandita da cerimonie militari, colloqui bilaterali e una cena di Stato.

L’arrivo di Xi e della moglie Peng Liyuan, ricevuti da Trump e dalla First Lady Melania al South Portico, è previsto alle 10 locali (le 16 in Italia). Dopo la cerimonia di benvenuto, i due leader parleranno alla stampa alle 10:15, prima dello scambio dei doni nella Blue Room e della rassegna del Silent Drill Platoon.

Alle 11 è in programma una parata militare nel Rose Garden. Alle 11:30 Trump e Xi si incontreranno a porte chiuse nello Studio Ovale, mentre alle 12 il bilaterale sarà esteso alle rispettive delegazioni nella Cabinet Room. In parallelo, Melania Trump e Peng visiteranno lo Smithsonian National Museum of Asian Art.

In serata, nuovo ricevimento al North Portico alle 18:45 locali (00:45 in Italia), interventi dei presidenti alle 19:55 e cena di Stato alle 20:10 (le 2:10 italiane), nella East Room, a porte chiuse.