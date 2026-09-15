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Meloni: "Abolito il bollo per le auto di piccola e media potenza"

Dal 2027 il bollo auto sarà abolito per le vetture di piccola e media potenza, fino a 80 kW, e per i motoveicoli, con l’esenzione limitata a un solo mezzo per cittadino. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei ministri. Secondo il governo, la misura interesserà circa il 70% del parco auto e non sarà legata all’Isee.

Il mancato gettito, stimato in circa 2,3 miliardi di euro, sarà compensato dallo Stato anche attraverso economie del Pnrr non ancora utilizzate. Il provvedimento ha raccolto il favore della maggioranza delle Regioni, mentre il presidente della Toscana Eugenio Giani ha parlato di “demagogia elettorale”.

Il Cdm ha inoltre prorogato lo sconto sulle accise del gasolio: dal 18 settembre la riduzione sarà di 12,2 centesimi al litro, per poi scendere a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Previsti anche 288 milioni in più per le borse di studio universitarie e 150 milioni per Milano-Cortina.