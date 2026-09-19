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"Attacco a Sanchez", la nuova puntata di PresaDiretta

“PresaDiretta” è andata in Spagna, dove la crescita dei consumi, il lavoro qualificato e il boom industriale raccontano il sorpasso economico con una crescita tripla rispetto a quella italiana. Il paese guidato da Sanchez, diventato la seconda fabbrica d'auto d'Europa e capace di attrarre grandi investimenti stranieri, gode di energia a basso costo grazie alla diffusione delle rinnovabili, ha regolarizzato oltre un milione di immigrati e ha portato l'occupazione a livelli record. A Madrid, intanto, il premier spagnolo è sotto pressione a causa degli scandali e dei processi che si moltiplicano presso il suo entourage. La destra di Vox e il Partito Popolare cavalcano lo scandalo e sfiorano il 50% nei sondaggi, Sanchez — simbolo dell'opposizione europea al trumpismo — arriva sempre più indebolito all'appuntamento elettorale del 2027. La clip dalla puntata in onda il 20 settembre.

Video Rai