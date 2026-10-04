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Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco

La luce di San Francesco possa ancora «illuminare il mondo», convertire «le menti indurite dall’odio» e indicare la strada della pace in un tempo attraversato da guerre «insensate e crudeli». È il messaggio affidato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle celebrazioni di San Francesco ad Assisi, dalla loggia del Sacro Convento.

Il capo dello stato richiama l’immagine dantesca del santo come un «sole» sorto sull’umanità e la proietta sul presente, segnato dai conflitti e da quella «violenza, manipolazione, arroganza» richiamata nei giorni scorsi da Leone XIV. L’auspicio è che l’esempio del Poverello possa «indicare la via della pace, della speranza, della serena, fraterna convivenza».

Tre, per Mattarella, i grandi insegnamenti che attraversano la vita e la predicazione di Francesco: la dignità di ogni persona, il rispetto del Creato e la pace.

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