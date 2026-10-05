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Europa

Sanchez convoca elezioni anticipate in Spagna il 29 novembre

"Dopo aver ingormato il capo dello Stato, ho deciso di convocare un Consiglio straordinario di ministri e ministre questa mattina per sciogliere il Parlamento e convocare le elezioni generali, che si terranno domenica 29 novembre". Così il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato l'indizione di elezioni anticipate, come era previsto dopo la crisi politica di venerdì in Parlamento data dalla bocciatura di due decreti legge varati dall'esecutivo per affrontare la crisi abitativa. I provvedimenti sono stati respinti anche per il voto contrario di Uniti per la Catalogna (JxCat), che si è unito a Partito popolare e Vox, facendo cadere la maggioranza parlamentare stabile dell’esecutivo spagnolo.

La Spagna deve scegliere se «unirsi all’ondata di estrema destra che sta causando regressione ovunque governi» oppure dare al Paese «una maggioranza progressista più ampia», ha detto il premier spagnolo. L’obiettivo è fare in modo che «la Spagna continui a essere un baluardo di apertura e giustizia sociale» e «un punto di riferimento globale per la pace, il femminismo e la prosperità». «Dobbiamo mobilitarci e fare in modo – ha proseguito – che il Parlamento ci conceda una maggioranza molto più ampia con cui sconfiggere le élite e continuare a trasformare la Spagna».

 

Sanchez ha poi sottolineato che il suo governo si è "negato a sacrificare il nostro Stato del welfare all'altare del 5 per cento" in spese militari, richiesto dalla Nato. "Nella misura delle nostre possibilità, ci siamo sforzati di costruire un migliore mondo anche per il resto dell'umanità", ha anche detto il premier, ricordando che Madrid ha sostenuto l'Ucraina, l'Unione Europea e le Nazioni Unite "nel loro momento più cupo, combattendo i genocidi, quando altri tacevano", in riferimento a Gaza, ma anche "i tiranni, gli oligarchi e gli speculatori".

Da qui, l'appello alla mobilitazione, con la convocazione delle elezioni, perché "il Parlamento ci dia una maggioranza progressista, con la quale piegare le élite, conquistare nuovi progressi sociali e continuare a fare avanzare Spagna", ha concluso. 

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