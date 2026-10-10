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Trump attacca la Norvegia sul Nobel, "è una macchia indelebile"

Donald Trump attacca il Comitato norvegese per il Nobel per la Pace, assegnato a Navi Pillay, sostenendo che il riconoscimento spettasse a lui per aver risolto otto conflitti internazionali. «Avrei dovuto vincere otto premi Nobel per la Pace, non soltanto uno», ha dichiarato il presidente americano, rivendicando il proprio ruolo nelle crisi tra India e Pakistan, Israele e Iran, Armenia e Azerbaigian e Israele e Hamas, tra le altre. Trump ha preso di mira anche la vincitrice: «Non so nulla di questa donna, e nemmeno nessun altro!», accusandola inoltre di odiare Israele. Ha poi sostenuto di essere vicino alla soluzione delle crisi con l'Iran e tra Russia e Ucraina, affermando: «Ho salvato più vite di chiunque altro nella storia». Il presidente ha criticato anche le Nazioni Unite, accusandole di non aver contribuito alle sue iniziative diplomatiche. «Non sono state di alcun aiuto», ha detto durante un evento elettorale a Syracuse. Infine, ha definito la mancata assegnazione del Nobel agli Stati Uniti «una macchia indelebile sulla Norvegia, che non sarà mai dimenticata», accusando il Comitato di aver screditato definitivamente il premio.