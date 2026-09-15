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Crolla un palazzo a Gaza, si scava tra le macerie

È salito a 20, di cui 5 bambini, il bilancio delle vittime del crollo di un edificio a Gaza. Lo rende noto la France Presse citando fonti dei soccorritori. Un portavoce della Protezione Civile ha dichiarato ad Al-Jazeera che l'edificio ospitava circa 100 persone - per metà bambini - di cui al momento non si hanno notizie. La struttura accoglieva 10 famiglie, costrette a vivervi nonostante le condizioni di insicurezza in seguito ai bombardamenti israeliani.

Il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (Undp) ha già individuato 400 edifici a rischio crollo. Lo ha detto ad Al-Jazeera Alessandro Mrakic, direttore dell'Undp a Gaza. "Considerando i limiti di spazio in un'area dove vivono circa due milioni di persone - ha aggiunto - la gente sta tornando in questi edifici nonostante la mancanza di standard di sicurezza. Arriverà l'inverno con le piogge e potremmo assistere a un aumento del rischio di crollo di questi edifici".

Secondo il funzionario le squadre presenti sul luogo del crollo dell'edificio a Gaza City stanno lavorando con gli escavatori per rimuovere le macerie. "Si sentono molte voci provenire da sotto le macerie; siamo quindi impegnati in una corsa contro il tempo e stiamo facendo tutto il possibile. Le attrezzature disponibili sono insufficienti", ha dichiarato, aggiungendo che le operazioni di soccorso rappresentano "una maratona".

Mrakic ha chiesto l'ingresso urgente di ulteriori attrezzature e carburante: "Tutte le imprese che collaborano con noi oggi stanno risentendo della carenza di carburante e della mancanza di pezzi di ricambio".