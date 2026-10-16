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Protesta dei Tir in Calabria, presidio sulla Statale 18 a Santa Maria del Cedro

Da giorni, nei distributori della zona, invece che benzina si trovano cartelli con scritto “tutto esaurito”. Questo si va a sommare al caro carburante, rendendo la situazione ormai insopportabile. Il Sud Italia, di conseguenza, si è unito per protestare.

In particolare, in Calabria la situazione è tragica. Gli autostrasportatori si sono rivoltati. I tir stanno bloccando tutte le strade principali della regione, creando lunghe file per non consentire il passaggio. La protesta ha assunto dimensioni considerevoli: tir, camion e trattori promettono di fermare tutto per almeno quattro giorni. Solo i soccorsi e le auto private avranno viabilità garantita; invece, i mezzi pesanti restano fermi dove stanno. Dalle 6 del mattino di venerdì 16 ottobre, le manifestazioni hanno ufficialmente preso il via.

La mappa delle proteste si dirama in tutte le province calabresi.

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