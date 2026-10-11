Video

Mondo

Il Papa: "Ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi"

Papa Leone XIV ha annunciato che nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone. La comunicazione è arrivata domenica 11 ottobre, al termine dell'Angelus, davanti ai fedeli riuniti in piazza San Pietro. «Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone», ha spiegato il Pontefice, precisando che la lesione è stata individuata in fase iniziale ed è ben localizzata. Seguendo il parere dei medici, Leone XIV ha deciso di sottoporsi all'operazione, già programmata per i prossimi giorni. Prima di congedarsi ha ringraziato i fedeli per la vicinanza, affidandosi alle loro preghiere. Immediato il messaggio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: «Desidero rivolgere al Santo Padre la mia vicinanza personale e quella del Governo italiano». La premier ha aggiunto: «La serenità e la tranquillità con cui ne ha parlato nell'Angelus di oggi ci rincuorano», assicurando il sostegno e l'affetto del popolo italiano.

L'intervento dovrebbe svolgersi al Policlinico Gemelli di Roma. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulla natura del nodulo.