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A Gaza gli atleti di taekwondo tornano ad allenarsi tra le macerie

Si allacciano le cinture, il saluto all'istruttore e poi gli esercizi. A Bureij, nel centro della Striscia di Gaza, bambini e ragazzi sono tornati a praticare taekwondo dopo tre anni di interruzione a causa della guerra. Gli allenamenti sono ripresi tra le macerie, sotto la guida di Mahmoud Al-Kronz, 43 anni.

«Prima della guerra ci stavamo preparando a partecipare al campionato di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, ed eravamo in ottima forma», racconta l'istruttore. Poi il conflitto, gli sfollamenti continui e la carestia, che «ci ha colpiti sia fisicamente sia psicologicamente», costringendo gli atleti a interrompere ogni attività.

Ora il ritorno sul campo, nonostante le difficoltà. «Torniamo con grande determinazione. Siamo pronti a superare gli ostacoli» per riprendere il percorso interrotto e realizzare i sogni coltivati prima della guerra: «Partecipare a gare internazionali e progredire nello sport che amiamo».

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