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Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, decine di morti e feriti

È salito ad almeno 35 morti, tra cui 34 bambini e un insegnante, e 50 feriti il bilancio del crollo del tetto della scuola privata Al-Khair a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan. La tragedia è avvenuta durante le lezioni, quando gli alunni si trovavano nelle aule. Le vittime più giovani avevano tra i 6 e i 12 anni. Il cedimento ha coinvolto tre piani dell'edificio, intrappolando decine di persone sotto le macerie. I soccorritori hanno estratto tutti i dispersi, trasferendo i feriti negli ospedali della città. Alcuni versano in condizioni critiche e il Lady Reading Hospital ha dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità hanno aperto un'inchiesta e la polizia ha arrestato il proprietario dell'istituto. Secondo un alto ufficiale, l'edificio presentava solai non conformi agli standard ed era sovraccarico. Gli investigatori dovranno accertare eventuali violazioni delle norme edilizie, mentre le cause del disastro restano da chiarire. Il crollo riaccende l'attenzione sulla sicurezza degli edifici in Pakistan, già teatro di tragedie analoghe negli ultimi anni.