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Brasile, migliaia in piazza a Rio per sostenere la rielezione di Lula

Migliaia di sostenitori del presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva, di sinistra, hanno occupato lunedi' circa sette isolati dell'Avenida Atlântica, sul lungomare di Copacabana a Rio de Janeiro, in una manifestazione a sostegno della sua rielezione al ballottaggio del 25 ottobre contro il senatore Flávio Bolsonaro, di destra.

Il corteo, iniziato intorno alle 13 locali all'altezza del Posto 5, ha riunito studenti, famiglie, sindacalisti e rappresentanti della sinistra, in gran parte vestiti di rosso e con bandiere del Partito dei lavoratori (Pt). Lula non ha partecipato all'iniziativa, essendo rimasto a Brasilia per le celebrazioni della festa di Nostra Signora di Aparecida, patrona del Brasile.

La mobilitazione a Rio segue quella organizzata ieri sull'Avenida Paulista, a San Paolo, alla quale il presidente ha preso parte mentre iniziative analoghe si sono svolte in altre città del Paese per ampliare il consenso del candidato progressista in vista del secondo turno.