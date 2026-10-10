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Terremoto a Panama, crolla il campanile della cattedrale di Penonomé

Il terremoto di magnitudo 7,5 che ha colpito Panama il 9 ottobre, ha danneggiato 188 centri scolastici, oltre a abitazioni, ospedali, chiese, edifici pubblici, ponti e strade in diverse province. Lo ha reso noto il Sistema nazionale di protezione civile (Sinaproc) nel bilancio preliminare del Centro operativo di emergenza nazionale, aggiornato alle 20 di ieri, mentre il dato sulle scuole è del ministero dell'Istruzione. L'epicentro è stato localizzato a 39 chilometri a nord-ovest di Tonosì. Veraguas, Coclé, Los Santos e Herrera sono tra le aree con più danni. Secondo il Sinaproc, al momento del rapporto non risultavano persone disperse e le autorità proseguono le verifiche nelle zone colpite. In Veraguas sono state segnalate 18 abitazioni con danni parziali o totali, otto centri sanitari con danni lievi o parziali e 35 scuole colpite, soprattutto a Mariato e Sonà. Danneggiati anche tre chiese, tre edifici pubblici, tre tratti stradali e tre ponti. I corregimientos di Arena, Cacao e Quebro sono rimasti isolati per il crollo delle strade. In Coclé risultano 50 abitazioni colpite, due hotel con danni consistenti, due ospedali con danni lievi, due scuole, due chiese e quattro edifici pubblici, oltre a un ponte pedonale a Penonomé. Diciassette persone hanno riportato ferite lievi.