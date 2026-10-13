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I reali di Spagna a Ceuta, folla in festa per Felipe VI e Letizia

La visita di oggi a Ceuta dei reali di Spagna Felipe VI e Letizia, 19 anni dopo quella compiuta da Juan Carlos I e Sofia e la prima in cui i monarchi pernottano nell'exclave iberica in Nord Africa, "è stata a lungo desiderata e attesa". È quanto ha scritto la stessa coppia reale nel Libro d'onore del Comune, prima di ricevere le chiavi d'oro della città.

"C'era un debito che oggi saldiamo, trasmettendo al tempo stesso la vicinanza e l'affetto di tutta la Spagna", hanno annotato i monarchi nel testo in cui ringraziano i ceutini per l'affetto ricevuto "in una visita a lungo desiderata e attesa". I sovrani hanno inoltre ricordato le difficoltà affrontate dalle città negli ultimi mesi, ribadendo "l'impegno di tutto il paese per il futuro dei ceutini, che è il futuro della Spagna".