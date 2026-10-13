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Il Papa arrivato al Gemelli in auto con il suo medico Carbone

Dura generalmente dalle due alle tre ore l'intervento di lobectomia polmonare a cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Policlinico Gemelli nel pomeriggio di martedì 13 ottobre.

Un'operazione complessa ma ormai standardizzata, che in assenza di complicanze consente una ripresa rapida. A spiegarlo è Edoardo Mercadante, direttore della Chirurgia toracica dell'Istituto Regina Elena di Roma.

La procedura prevede l'asportazione del lobo polmonare interessato dal nodulo e, in caso di malignità, dei linfonodi del mediastino. Oggi si utilizzano tecniche mininvasive, anche robotiche, attraverso incisioni di pochi centimetri.

L'intervento viene eseguito in anestesia generale, ventilando soltanto il polmone non operato. Al termine viene posizionato un drenaggio, mantenuto per due o tre giorni. Il paziente viene poi risvegliato e torna a respirare autonomamente. «Se non ci sono complicanze, già dal giorno successivo può camminare, fare fisioterapia e mangiare», sottolinea Mercadante.