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Trump: "La guerra contro l'Iran finirà molto presto"

Gli Stati Uniti sconfiggeranno l’Iran «molto presto» e subito dopo «il prezzo del petrolio scenderà come un sasso». Lo ha dichiarato Donald Trump alla Nbc. Secondo la Cnn, intanto, il Pentagono ha elaborato nuovi piani di attacco che prevedono anche il possibile impiego della «madre di tutte le bombe», la GBU-43/B MOAB, il più potente ordigno non nucleare dell’arsenale americano, contro infrastrutture energetiche e siti nucleari iraniani. L’operazione, subordinata a un ordine di Trump, rappresenterebbe un’escalation del conflitto. Fonti citate dalla Cnn esprimono tuttavia dubbi sulla sua efficacia strategica. Sul fronte interno, il presidente ha invece annullato la diretta streaming dell’esecuzione di Nidal Malik Hasan, responsabile della strage di Fort Hood del 2009. Trump ha spiegato che la trasmissione avrebbe avuto un forte effetto deterrente, ma che molte persone non vorrebbero assistervi. Hasan sarà giustiziato da un plotone di esecuzione, alla presenza, se lo desiderano, dei familiari delle vittime. Il Pentagono ha confermato che il segretario alla Difesa Pete Hegseth condivide la decisione.