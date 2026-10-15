Video
Mondo

Trump: "La guerra contro l'Iran finirà molto presto"

Gli Stati Uniti sconfiggeranno l’Iran «molto presto» e subito dopo «il prezzo del petrolio scenderà come un sasso». Lo ha dichiarato Donald Trump alla Nbc. Secondo la Cnn, intanto, il Pentagono ha elaborato nuovi piani di attacco che prevedono anche il possibile impiego della «madre di tutte le bombe», la GBU-43/B MOAB, il più potente ordigno non nucleare dell’arsenale americano, contro infrastrutture energetiche e siti nucleari iraniani. L’operazione, subordinata a un ordine di Trump, rappresenterebbe un’escalation del conflitto. Fonti citate dalla Cnn esprimono tuttavia dubbi sulla sua efficacia strategica. Sul fronte interno, il presidente ha invece annullato la diretta streaming dell’esecuzione di Nidal Malik Hasan, responsabile della strage di Fort Hood del 2009. Trump ha spiegato che la trasmissione avrebbe avuto un forte effetto deterrente, ma che molte persone non vorrebbero assistervi. Hasan sarà giustiziato da un plotone di esecuzione, alla presenza, se lo desiderano, dei familiari delle vittime. Il Pentagono ha confermato che il segretario alla Difesa Pete Hegseth condivide la decisione.

Italia

Italia

Meloni: “Firmeremo l'accordo sul bilancio Ue solo quando sarà giusto per l'Italia”

Meloni: “Firmeremo l'accordo sul bilancio Ue solo quando sarà giusto per l'Italia”
Meloni: “Firmeremo l'accordo sul bilancio Ue solo quando sarà giusto per l'Italia”
Italia

Ex Ilva, sindaco di Taranto: "Le angosce dei lavoratori vanno ascoltate"

Ex Ilva, sindaco di Taranto: \"Le angosce dei lavoratori vanno ascoltate\"
Ex Ilva, sindaco di Taranto: \"Le angosce dei lavoratori vanno ascoltate\"
Italia

Mattarella: “Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità d'Italia”

Mattarella: “Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità d'Italia”
Mattarella: “Asprezze e contrapposizioni non facciano disperdere l'unità d'Italia”
Italia

Presa diretta

Presa diretta
Presa diretta
Italia

L.elettorale, Conte: “Meloni prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne”

L.elettorale, Conte: “Meloni prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne”
L.elettorale, Conte: “Meloni prima premier donna che sbarra la strada alle altre donne”
Italia

Legge elettorale, Schlein: “Meloni teme il voto ma la novità siamo noi e vinceremo”

Legge elettorale, Schlein: “Meloni teme il voto ma la novità siamo noi e vinceremo”
Legge elettorale, Schlein: “Meloni teme il voto ma la novità siamo noi e vinceremo”
Italia

Meloni al Med9: «Valutiamo le accise mobili, ci sono circa 160 milioni spendibili»

Meloni al Med9: «Valutiamo le accise mobili, ci sono circa 160 milioni spendibili»
Meloni al Med9: «Valutiamo le accise mobili, ci sono circa 160 milioni spendibili»
Italia

Bonelli: "Meloni la vara perché ha paura di perdere"

Bonelli: \"Meloni la vara perché ha paura di perdere\"
Bonelli: \"Meloni la vara perché ha paura di perdere\"
Italia

Schlein: "Se vinceremo le elezioni, spesa sanitaria al 7% del Pil"

Schlein: \"Se vinceremo le elezioni, spesa sanitaria al 7% del Pil\"
Schlein: \"Se vinceremo le elezioni, spesa sanitaria al 7% del Pil\"
Italia

Mattarella a Monaco: "Integrazione crescente fra le nostre economie"

Mattarella a Monaco: \"Integrazione crescente fra le nostre economie\"
Mattarella a Monaco: \"Integrazione crescente fra le nostre economie\"
Italia

Renzi al centrosinistra: "Non ho bisogno di dare garanzie, ma portare voti con paletti chiari"

Renzi al centrosinistra: \"Non ho bisogno di dare garanzie, ma portare voti con paletti chiari\"
Renzi al centrosinistra: \"Non ho bisogno di dare garanzie, ma portare voti con paletti chiari\"
Italia

Schlein: “Nel programma uno non vale uno, il Pd ha il doppio dei voti”

Schlein: “Nel programma uno non vale uno, il Pd ha il doppio dei voti”
Schlein: “Nel programma uno non vale uno, il Pd ha il doppio dei voti”
 
 

Mondo

Mondo

Allagamenti e caos a Istanbul dopo le forti piogge

Allagamenti e caos a Istanbul dopo le forti piogge
Allagamenti e caos a Istanbul dopo le forti piogge
Mondo

Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, decine di morti e feriti

Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, decine di morti e feriti
Crolla il tetto di una scuola in Pakistan, decine di morti e feriti
Mondo

Il primo ministro britannico Burnham accoglie Zelensky a Downing Street

Il primo ministro britannico Burnham accoglie Zelensky a Downing Street
Il primo ministro britannico Burnham accoglie Zelensky a Downing Street
Mondo

Premio Nobel Pillay: “Illegali le sanzioni di Trump contro la Cpi”

Premio Nobel Pillay: “Illegali le sanzioni di Trump contro la Cpi”
Premio Nobel Pillay: “Illegali le sanzioni di Trump contro la Cpi”
Mondo

I reali di Spagna a Ceuta, folla in festa per Felipe VI e Letizia

I reali di Spagna a Ceuta, folla in festa per Felipe VI e Letizia
I reali di Spagna a Ceuta, folla in festa per Felipe VI e Letizia
Mondo

Brasile, migliaia in piazza a Rio per sostenere la rielezione di Lula

Brasile, migliaia in piazza a Rio per sostenere la rielezione di Lula
Brasile, migliaia in piazza a Rio per sostenere la rielezione di Lula
Mondo

A Gaza gli atleti di taekwondo tornano ad allenarsi tra le macerie

A Gaza gli atleti di taekwondo tornano ad allenarsi tra le macerie
A Gaza gli atleti di taekwondo tornano ad allenarsi tra le macerie
Mondo

Gli Houthi rivendicano nuovi raid in Arabia Saudita

Gli Houthi rivendicano nuovi raid in Arabia Saudita
Gli Houthi rivendicano nuovi raid in Arabia Saudita
Mondo

Zelensky: "Mosca ha colpito una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump"

Zelensky: \"Mosca ha colpito una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump\"
Zelensky: \"Mosca ha colpito una centrale elettrica dopo l'annuncio di Trump\"
Mondo

Il Papa: "Ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi"

Il Papa: \"Ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi\"
Il Papa: \"Ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi\"
Mondo

Trump attacca la Norvegia sul Nobel, "è una macchia indelebile"

Trump attacca la Norvegia sul Nobel, \"è una macchia indelebile\"
Trump attacca la Norvegia sul Nobel, \"è una macchia indelebile\"
Mondo

Trump sulla strage di Fort Hood: "L'autore merita la fucilazione"

Trump sulla strage di Fort Hood: \"L'autore merita la fucilazione\"
Trump sulla strage di Fort Hood: \"L'autore merita la fucilazione\"
 
 

Fatti

Fatti

Il Papa arrivato al Gemelli in auto con il suo medico Carbone

Il Papa arrivato al Gemelli in auto con il suo medico Carbone
Il Papa arrivato al Gemelli in auto con il suo medico Carbone
Fatti

Caro affitti, la protesta delle tende arriva a Montecitorio

Caro affitti, la protesta delle tende arriva a Montecitorio
Caro affitti, la protesta delle tende arriva a Montecitorio
Fatti

Terremoto a Panama, crolla il campanile della cattedrale di Penonomé

Terremoto a Panama, crolla il campanile della cattedrale di Penonomé
Terremoto a Panama, crolla il campanile della cattedrale di Penonomé
Fatti

Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco

Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco
Mattarella ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco
Fatti

Gand, storici canali ricoperti da una pianta non tossica a causa della siccità

Gand, storici canali ricoperti da una pianta non tossica a causa della siccità
Gand, storici canali ricoperti da una pianta non tossica a causa della siccità
Fatti

Da Comiso a Sigonella, il ruolo delle basi Usa nell'operazione contro l'Iran - PresaDiretta

Da Comiso a Sigonella, il ruolo delle basi Usa nell'operazione contro l'Iran - PresaDiretta
Da Comiso a Sigonella, il ruolo delle basi Usa nell'operazione contro l'Iran - PresaDiretta
Fatti

A Milano presidio contro il ddl Antisemitismo, c'è anche Moni Ovadia

A Milano presidio contro il ddl Antisemitismo, c'è anche Moni Ovadia
A Milano presidio contro il ddl Antisemitismo, c'è anche Moni Ovadia
Fatti

Mattarella ai parenti delle vittime della strage di Linate: "Il ricordo non si estingue"

Mattarella ai parenti delle vittime della strage di Linate: \"Il ricordo non si estingue\"
Mattarella ai parenti delle vittime della strage di Linate: \"Il ricordo non si estingue\"
Fatti

Festa a Milano per i 120 anni della Cgil, alla Scala si canta "Bella ciao"

Festa a Milano per i 120 anni della Cgil, alla Scala si canta \"Bella ciao\"
Festa a Milano per i 120 anni della Cgil, alla Scala si canta \"Bella ciao\"
Fatti

"Numero 10" racconta Maradona oltre il mito: il 3 ottobre la prima a Napoli

\"Numero 10\" racconta Maradona oltre il mito: il 3 ottobre la prima a Napoli
\"Numero 10\" racconta Maradona oltre il mito: il 3 ottobre la prima a Napoli
Fatti

Universitari a Torino: "Il problema abitativo è una barriera al diritto allo studio"

Universitari a Torino: \"Il problema abitativo è una barriera al diritto allo studio\"
Universitari a Torino: \"Il problema abitativo è una barriera al diritto allo studio\"
Fatti

Processo Regeni, condannati a 10 anni i tre agenti dei servizi egiziani

Processo Regeni, condannati a 10 anni i tre agenti dei servizi egiziani
Processo Regeni, condannati a 10 anni i tre agenti dei servizi egiziani
 
 