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Gli Houthi rivendicano nuovi raid in Arabia Saudita

Un nuovo attacco degli Houthi, domenica 11 ottobre ha colpito l'aeroporto internazionale di Riad, in Arabia Saudita, causando un morto e undici feriti. Nella serata di ieri è stato colpito anche l'aeroporto di Dammam, nell'est del paese: un proiettile ha provocato un incendio sulla pista. Gli Houthi hanno rivendicato attacchi anche contro due impianti petroliferi della saudita Aramco.

In risposta, anche Riad nelle ultime ore, ha intensificato le azioni militari in Yemen. La coalizione a guida saudita ha bombardato postazioni Houthi nelle province di Taiz e Saada: nel distretto di Majiz sono stati segnalati sei raid in un’ora mentre a Taiz un bombardamento su un mercato avrebbe ucciso due civili.

Le forze del governo yemenita riconosciuto internazionalmente e sostenute da Riad hanno fatto anche sapere di aver attaccato postazioni, mezzi e concentramenti Houthi a est e a sud della città. E di aver respinto offensive Houthi nei pressi dello stretto di Bab al-Mandab.

"Ho sentito la mia controparte saudita, per esprimere le nostre consiglianze dopo l'attacco degli Houthi, la loro richiesta è che l'Ue rafforzi la missione Aspides per unire le forze e mantenere aperto lo stretto di Bab al-Mandab", ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio Affari Esteri del Lussemburgo: "Sul Medio Oriente, condanniamo ovviamente l'escalation degli attacchi degli Houthi contro gli aeroporti ed esprimiamo le nostre condoglianze per le persone che hanno perso la vita. Ieri ho parlato anche con il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal", ha continuato: "Cos'altro possiamo fare? Abbiamo l'operazione Aspides. La loro richiesta era anche che rafforzassimo questa operazione, in modo che possa lavorare di concerto con la loro forza internazionale per tenere aperto Bab el-Mandeb e consentire alle navi commerciali di uscire dal Mar Rosso". 

Secondo il Wall Street Journal, l'Arabia Saudita sta esaurendo i missili intercettori necessari per respingere i continui attacchi dei ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran. 

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