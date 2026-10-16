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Protesta degli studenti a Roma, corteo verso il ministero dell'Istruzione

Il corteo degli studenti a Roma, dopo una azione di protesta davanti al ministero dell'Istruzione con cori e lanci di petardi, si è concluso senza tensioni alla Città dell'Altra Economia a Testaccio. Lungo il percorso, in via Marmorata, alcuni incappucciati hanno lanciato bombe carta e petardi, spostando cassonetti per bloccare la strada. Raggiunto il ministero dell’Istruzione, in viale Trastevere, sono stati lanciati petardi contro l’edificio, mentre i manifestanti chiedevano più aule e contestavano il ministro Valditara.

Le realtà studentesche hanno dato appuntamento a venerdì prossimo, 23 ottobre, per una assemblea pubblica "per organizzare il movimento studentesco" e proseguire la mobilitazione. Al corteo di oggi, secondo quanto si è appreso dalle forze dell'ordine, hanno partecipato oltre 5mila studenti.