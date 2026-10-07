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Gli studenti in Francia: "Chiediamo diritti e la polizia ci aggredisce"

Migliaia di studenti in tutta la Francia stanno protestando nelle piazze di decine di città per chiedere riforme scolastiche al governo e salari adeguati anche per gli insegnanti. "Sono anni e anni che nessuno ci ascolta", dicono. "Siamo qui per esprimere la nostra rabbia. Siamo stanchi di non avere le stesse opportunità dei liceali parigini. Siamo in 35 per classe, vi sembra normale?", racconta un altro studente durante la manifestazione di ieri. Gli studenti contestano anche i metodi violenti utilizzati dalle forze dell'ordine per reprimere le manifestazioni: gas lacrimogeni, manganellate e arresti sono diventati oramai all'ordine del giorno. Almeno 11 indagini sono state affidate all’Igpn - l’organo di controllo interno della polizia francese - per accertare episodi in cui manifestanti sono rimasti gravemente feriti. A Lens, lunedì, un ragazzo di 15 anni ha perso la mano sinistra nell’esplosione di una granata durante l’intervento della polizia antisommossa.
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Schlein: "Se vinceremo le elezioni, spesa sanitaria al 7% del Pil"

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