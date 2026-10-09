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Hegseth: "La fucilazione dell'autore della strage di Fort Hood sarà pubblica"

L’esecuzione di Nidal Hassan, ex psichiatra dell’esercito responsabile dell’attacco alla base militare statunitense di Fort Hood nel 2009 che portò alla morte di 13 persone e al ferimento di altre 32, sarà un evento pubblico. Dopo l’ok di qualche giorno fa da parte del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth ha affermato che la fucilazione avverrà in diretta streaming, come riportato dalla testata Associated Press, e verrà eseguita alle 13 di giovedì 3 dicembre da un plotone di soldati. «Faremo in modo che la gente possa vederla. Che sia pubblica. Perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni», ha dichiarato il segretario alla Difesa.

La decisione ha scatenato la reazione delle Nazioni Unite, che l’ha definita «una forma di tortura». «Come ha sottolineato l'Alto Commissario in risposta alle esecuzioni pubbliche in Afghanistan e Iran, le esecuzioni pubbliche costituiscono una forma di trattamento o punizione crudele, inumana o degradante. Trasmettere in diretta streaming un'esecuzione equivale a un'esecuzione pubblica e violerebbe il divieto assoluto di tortura», ha dichiarato l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani dell’Onu.

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