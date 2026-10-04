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India, il "partito delle blatte" torna in piazza a Delhi e Mumbai

Torna a mobilitarsi in India il “Partito delle blatte”, movimento politico-satirico nato sul web e sostenuto soprattutto dai giovani della generazione Z. A Mumbai migliaia di persone si sono radunate nel parco Shivaji per contestare la revisione delle liste elettorali avviata nel 2025 e chiedere le dimissioni del presidente della commissione elettorale, Gyanesh Kumar.

La protesta si è svolta nonostante il mancato permesso della polizia. Quasi contemporaneamente, a New Delhi, una manifestazione organizzata dall’opposizione e da gruppi studenteschi ha portato al fermo di centinaia di persone. Al centro delle contestazioni c’è la Special Intensive Revision, che secondo le opposizioni avrebbe cancellato milioni di elettori, penalizzando in particolare le minoranze.

Il governo Modi respinge le accuse e sostiene che l’operazione serva soltanto ad aggiornare gli elenchi e rimuovere registrazioni irregolari o duplicate. Le polemiche sono state riaccese da presunte divisioni interne alla commissione elettorale.