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Lettonia, il centrodestra di Kulbergs vince le elezioni: "L'Europa ci sostenga"

Al via i negoziati per la formazione di un nuovo governo in Lettonia dopo che la coalizione a quattro partiti del primo ministro filo-ucraino Andris Kulbergs ha ottenuto il 35% dei voti alle elezioni legislative.

Una crisi politica scoppiata a maggio, legata alla gestione di droni sospettati di provenire dall'Ucraina, aveva fatto cadere la precedente coalizione di governo, già sotto pressione per diverse altre questioni.

Il parlamento, o Saeima, ha successivamente approvato la coalizione guidata da Kulbergs, esponente del partito centrista 'Lista Unita' , in precedenza all'opposizione.La Lettonia, al pari dei vicini baltici Lituania ed Estonia, sostiene con forza l'Ucraina nella sua lotta contro l'invasione russa. Il Paese confina sia con la Russia che con la Bielorussia, alleata di Mosca.

Secondo i dati elettorali, l'affluenza alle urne ha superato il 51%. Quasi 1,56 milioni di persone, su una popolazione di oltre 1,8 milioni di abitanti, avevano diritto di voto per eleggere i 100 membri della Saeima (parlamento monocamerale) per un mandato di quattro anni. Il partito 'Lista Unita' dovrebbe ottenere 42 seggi in parlamento; sarà necessaria una coalizione multipartitica per governare in un panorama politico frammentato.

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