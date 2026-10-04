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Brasile, in fumo l'ennesima porzione di foresta amazzonica

Vigili del fuoco all'opera a Iranduba, vicino Manaus. Intanto, oltre 158 milioni di brasiliani sono chiamati oggi alle urne per il primo turno delle elezioni generali, che rinnovano presidenza, governatori, Senato e Camera.

La sfida principale è tra il presidente uscente Luiz Inacio Lula da Silva e il senatore Flavio Bolsonaro. Secondo l'ultimo sondaggio Datafolha, Lula è al 45 per cento dei voti validi contro il 40 per cento dello sfidante, con un margine di errore di due punti. Se nessuno supererà il 50 per cento, il ballottaggio si terrà il 25 ottobre.

Lula punta a un quarto mandato facendo leva sui programmi sociali e sulla difesa della sovranità nazionale. Bolsonaro cerca invece di ricompattare l'elettorato conservatore del padre Jair, detenuto per il tentato golpe del 2022. Sulla campagna pesano inoltre il crac del Banco Master, le polemiche sulla Corte suprema e nuove tensioni religiose e giudiziarie. Molto attesa anche la sfida per il governatorato di San Paolo.

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