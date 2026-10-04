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La Russia colpisce il Ponte Nord di Kiev durante la visita di Merz

Esplosioni, sirene antiaeree e un nuovo attacco contro uno dei principali ponti di Kiev hanno segnato la visita a sorpresa del cancelliere tedesco Friedrich Merz nella capitale ucraina. Poche ore dopo il suo arrivo in treno, mentre nella città risuonavano gli allarmi per la presenza di droni russi, il Ponte Pivnichnyi, il Ponte Nord, è stato nuovamente colpito. Un attacco che ha fatto da sfondo alla missione del capo del governo tedesco, arrivato in Ucraina per ribadire il sostegno di Berlino e preparare nuovi accordi nel settore militare ed energetico.

A dare notizia dell’attacco al ponte è stato il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. «È stata colpita la carreggiata del Ponte Nord. I servizi di emergenza stanno raggiungendo il luogo», ha scritto su Telegram. Poco prima erano state udite diverse esplosioni, precedute dalle sirene antiaeree e dagli avvisi sulla presenza di droni russi nello spazio aereo della capitale.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha precisato che il ponte è stato colpito da un drone russo. Non si tratta del primo attacco recente contro l’infrastruttura: il Ponte Pivnichnyi era già finito nel mirino dei raid di Mosca, mentre nei giorni precedenti era stato colpito ripetutamente anche il Ponte Pivdennyi, il Ponte Sud, con pesanti conseguenze sulla circolazione tra le due rive del Dnipro.

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