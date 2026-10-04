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Spagna, ancora proteste contro le speculazioni nel mercato delle case

Migliaia di persone sono scese in piazza in tutta la Spagna per chiedere interventi contro la crisi abitativa e preparare uno sciopero generale. Oltre 50 le manifestazioni convocate dal Sindacato degli inquilini.

A Madrid quattro cortei sono confluiti in piazza Cibeles dietro lo striscione “Verso lo sciopero generale”: gli organizzatori parlano di 500 mila partecipanti, mentre il governo ne stima 70 mila. Tra le richieste figurano il dimezzamento degli affitti, contratti a tempo indeterminato e l’esproprio degli immobili detenuti dai cosiddetti “fondi avvoltoio”.

Proteste anche in numerose altre città. A Valencia il corteo si è concluso con scontri davanti al Palau de les Arts: nove agenti sono rimasti feriti e una persona è stata arrestata. La polizia ha risposto con proiettili di gomma e fumogeni dopo il lancio di transenne e oggetti da parte di alcuni manifestanti. A Madrid prosegue inoltre l’accampamento per il diritto alla casa alla Puerta del Sol.

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Tajani sulla sentenza Regeni: "Sono stupito delle polemiche"

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