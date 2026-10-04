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Zelensky: "Ponte a Kiev di nuovo colpito da un drone, un morto a Sumy"

"Questa mattina i russi hanno nuovamente colpito con un drone il Ponte Pivnichnyi (Ponte Nord) di Kiev": lo ha reso noto su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che invece a Sumy una persona è rimasta uccisa nell'attacco a un magazzino farmaceutico. Inoltre, a Dnipro è stata presa di mira una struttura di comunicazione.

"A causa di questi attacchi, sei persone sono rimaste ferite", ha affermato il presidente ucraino. "Durante la notte — ha proseguito il leader di Kiev — i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 135 droni d'attacco, più di 50 dei quali a propulsione a reazione. Sono state colpite Kyiv, Dnipro e le regioni di Kharkiv, Donetsk, Sumy e Zaporizhzhia. E tra i principali obiettivi di questi terroristi, come sempre, ci sono normali edifici residenziali, infrastrutture critiche: tutto ciò che costituisce la vita quotidiana.

In alcune comunità si sono verificate interruzioni di corrente. I nostri servizi stanno operando nei luoghi colpiti". Zelensky ha inoltre ricordato che oggi nella capitale ucraina è in visita il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Oggi stiamo preparando decisioni che consentiranno a noi, in Ucraina, e a tutta l'Europa di disporre di maggiori capacità per difenderci", ha affermato, preannunciando "importanti accordi" tra Ucraina e Germania, senza al momento dare dettagli.

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