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Le proteste degli studenti in tutta la Francia, centinaia di feriti

Un'altra giornata di proteste in tutta la Francia, segnata anche da scontri e tensioni in diverse città. A Parigi, secondo la polizia, un gruppo di circa 300 manifestanti ha tentato di attaccare le forze dell’ordine, che sono intervenute per respingerli e disperderli. Incidenti anche a Lione, dove la prefettura ha segnalato 11 feriti, tra cui nove poliziotti.

Secondo il Ministero dell’Interno, alle manifestazioni del 6 ottobre hanno partecipato 256 mila persone, di cui 56 mila a Parigi. Quasi doppi i numeri delle organizzazioni studentesche - citate da Le Figaro -, che stimano invece 450 mila manifestanti a livello nazionale e 100 mila nella capitale.

Intanto il governo francese ha annunciato la sospensione per tre giorni delle normali attività didattiche nei licei, fino a venerdì 9 ottobre, per consentire agli studenti di organizzare un «momento di democrazia interna», come ha spiegato il premier Sebastien Lecornu all’Assemblea Nazionale. Lecornu ha inoltre riferito un bilancio di «215 studenti feriti, la maggior parte dei quali a seguito di aggressioni», oltre che di «85 membri del personale scolastico, tra cui 34 presidi e vicepresidi».

«Bisogna ora ascoltare il malcontento e l'angoscia dei liceali, che sono reali, senza cedere alle strumentalizzazioni politiche», ha scritto su X il premier francese Sebastien Lecornu, annunciando che da domani saranno ricavati spazi nell'orario scolastico per consentire alle dirigenze di organizzare momenti di confronto interno in ciascun liceo: «Le manifestazioni di oggi sono accolte con rispetto e persino con sollievo: finalmente i disaccordi possono esprimersi in un quadro legale, dichiarato e democratico», ha affermato Lecornu.



Dopo quindici giorni di mobilitazione, ha osservato, le rivendicazioni sono numerose e diverse da un istituto all'altro: Non si può condannare la violenza senza, allo stesso tempo, dare pieno spazio al dibattito nei licei", ha sottolineato il premier. Supplenze, condizioni degli edifici, orientamento, organizzazione dell'orario scolastico e democrazia studentesca: tutti i temi devono essere messi sul tavolo».

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