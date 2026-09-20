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Meloni: “In classe numero massimo di stranieri e divieto di burqa, norma in arrivo”
“I bambini italiani non possono sentirsi minoranza in classe”
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Lega, il popolo di Pontida rumorreggia dopo l'annuncio del congresso: "Zaia si faccia valere"
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Vannacci: “Telefonata di Meloni? Sarebbe normale tra chi ha valori convergenti”
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Schlein, benzina e gasolio sopra i due euro ma il Governo non fa nulla
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Salvini: “La Lega vince solo se è forte e unita, da nord a sud”
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Tajani paragona voto a scelta moglie: ‘Scelgo quella carina, seria, che ti mantiene la famiglia'
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Tajani: "Abbiamo abolito il bollo per il 70 per cento delle auto"
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Arianna Meloni: "Il bollo auto una misura elettorale? Assolutamente no"
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Arianna Meloni: "Una mia candidatura? Non ne stiamo parlando"
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Cappato: «La memoria di Emma Bonino guardi al futuro, servono fatti»
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Il segretario nazionale e deputato di +Europa Riccardo Magi ricorda Emma Bonino
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Milano, Mario Calabresi: "Nessuna fretta per la mia candidatura"
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Bonino, Magi: "Ci ha insegnato a lottare, continueremo a farlo per lei"
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Meloni: "Abolito il bollo per le auto di piccola e media potenza"
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