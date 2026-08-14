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Domani

Oman, riprese aeree fuoriuscita di petrolio al largo della costa meridionale

Le immagini a diverse settimane dall'abbandono della nave in seguito a un'esplosione. Una fuoriuscita di petrolio sta interessando circa 12 chilometri di costa dell’Oman, nella zona di Ras Madraka. Il greggio ha cominciato a raggiungere la costa mercoledì, dopo essersi disperso in mare per settimane a causa delle perdite da una petroliera. Secondo l’agenzia di stampa statale ONA, le operazioni per contrastare l’inquinamento stanno facendo progressi. L’Autorità per l’Ambiente ha riferito che gli interventi sono ancora in corso e che la chiazza di petrolio al largo si sta spostando verso acque aperte. L’isola di Masirah, invece, non risulta interessata dall’inquinamento.