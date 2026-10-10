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Trump sulla strage di Fort Hood: "L'autore merita la fucilazione"

Il presidente statunitense Donald Trump ha confermato di aver personalmente approvato la trasmissione in diretta dell'esecuzione di Nidal Malik Hasan, l'ex psichiatra dell'esercito americano condannato a morte per la strage compiuta nel 2009 nella base militare di Fort Hood, in Texas. Lo riferisce oggi il Washington Post. L'esecuzione mediante fucilazione, prevista per il 3 dicembre, sarebbe la prima nella storia delle forze armate statunitensi a essere trasmessa in diretta su Internet. La decisione, annunciata dal segretario alla Difesa Pete Hegseth, ha suscitato forti critiche anche all'interno del Partito repubblicano, oltre alla condanna delle Nazioni unite, di Amnesty International e della Conferenza episcopale statunitense. Interrogato ieri dai giornalisti mentre lasciava la Casa Bianca, Trump ha inizialmente affermato di dover ancora prendere una decisione sulla diffusione delle immagini dell'esecuzione.