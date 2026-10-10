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JD Vance: “Non guarderò l'esecuzione del killer di Fort Hood”

Il vicepresidente americano JD Vance ha espresso dubbi sul piano del Pentagono di trasmettere in diretta streaming l’esecuzione di Nidal Malik Hasan, l’ex militare condannato per aver ucciso 13 persone e ferito altre 32 nella base di Fort Hood, in Texas, nel 2009. «Non so se accadrà davvero», ha dichiarato Vance, aggiungendo: «Se alla fine sarà trasmessa in diretta, non la guarderò». Il vicepresidente ha tuttavia invitato a non dimenticare la gravità dei crimini commessi da Hasan: «Qualunque sia la controversia sulle modalità dell’esecuzione, spero che la gente non dimentichi che quest’uomo ha brutalmente assassinato molte persone innocenti». L’esecuzione, prevista per dicembre mediante fucilazione, ha ricevuto il sostegno del presidente Donald Trump, che non ha chiarito se assisterebbe alla diretta. Il progetto del Pentagono ha però suscitato forti critiche bipartisan al Congresso. Senatori repubblicani e democratici hanno chiesto di rinunciare alla trasmissione, giudicandola uno spettacolo barbaro, contrario ai valori americani e potenzialmente pericoloso per il personale statunitense all’estero. Anche la Conferenza episcopale cattolica americana ha condannato l’iniziativa.