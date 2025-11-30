Tra novità e riconferme, come da tradizione, il conduttore ha svelato l’elenco degli artisti durante la diretta del telegiornale. Quest’anno a salire sul palco anche Patty Pravo e Tommaso Paradiso

Poco meno di cento giorni a Sanremo. Come da tradizione, Carlo Conti ha annunciato la lista dei cantanti in gara per l’edizione 2026, durante il Tg1 delle 13.30. Un annuncio che è stato posticipato di una settimana, a causa della scomparsa di Ornella Vanoni.

L’appuntamento del 2026 sarà sempre al Teatro Ariston, dal 24 al 28 febbraio, e mandato in diretta su Rai 1, Radio2 e RaiPlay.

I big che quest’anno saliranno sul palco dell’Ariston sono: Tommaso Paradiso, Chiello, Serena Brancale, Fulminacci, Dito nella piaga, Fedez e Masini, Leo Gassman, Sayf, Arisa, Tredici Pietro, Sal da Vinci, Samurai jay, Malika Ayane, Luchè, Raf, Bambole di pezza, Ermal Meta, Nayt, Elettra Lamborghini, Michele Bravi, J-ax, Enrico Nigiotti, Maria Antonietta e colombre, Mara Sattei, Renga, lda e aka7even, Dargen D’Amico, Levante, Eddie Brock, Patti Pravo.

Al cast si aggiungeranno gli artisti delle Nuove Proposte, selezionati da Sanremo Giovani e Area Sanremo.

«Tantissima varietà, ci sarà un grande fermento musicale, a dimostrazione del fatto che la musica italiana è in continua evoluzione: ci sono tantissimi esordi, qualche conferma e tanti sapori diversi», ha detto Conti. In tutto erano 270 i nomi che non sono rientrati. Il direttore artistico si augura che si tratti di un cast «fortunato come lo scorso anno, spero di aver scelto canzoni che resteranno nel tempo, si ascolteranno e riempiranno le classifiche».

I brani scelti, ha continuato Conti, «sono divertenti, alcuni faranno riflettere, altri ballare: spero che diventino hit nel tempo e facciamo parte della nostra colonna sonora».

Dopo l’annuncio dei big in gara, sarà la volta dei titoli dei brani, che verranno rivelati dallo stesso Carlo Conti nel corso della serata del 14 dicembre di “Sarà Sanremo”, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò di Sanremo.

I 30 nomi:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez e Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka 7even

Dargen D'Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo

